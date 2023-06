Dr. Richard: „Land übernimmt Buslinie G1“

Die Linie G1 des Verkehrsverbundes Ostregion gilt als die burgenländische Pendlerlinie schlechthin – sie verbindet in regelmäßigen Intervallen die Bezirke Jennersdorf, Güssing und Oberwart mit Wien. Das wird sie ab September auch weiterhin tun – allerdings mit einem neuen Betreiber, sagte Werner Gumprecht, Geschäftsführer des jetzigen Betreibers Dr. Richard.

„Verhandlungen laufen derzeit“

Ab 4. September werde die G1 von den Verkehrsbetrieben Burgenland, VBB, übernommen. Das Ziel von Dr. Richard sei es, auch künftig mit seinen Bussen die Linie G1 abzuwickeln, allerdings im Auftrag des Landes, so Gumprecht. Diesbezüglich laufen derzeit aber noch die Verhandlungen. Generell gehe es aber nicht nur um die Linie G1, sondern um den gesamten öffentlichen Busverkehr im Burgenland, den die VBB übernehmen werden, sagte Gumprecht.

Aus dem Büro des zuständigen Landesrates Heinrich Dorner (SPÖ) hieß es auf entsprechende Anfrage des ORF Burgenland lediglich, dass man das Ziel habe, das Angebot für den öffentlichen Verkehr bedarfsorientiert auszuweiten. Das sei auch in der Gesamtverkehrsstrategie so festgeschrieben. Die bisherige Bilanz der derzeit zwölf landeseigenen Buslinien zeige, dass diese Strategie richtig sei. Derzeit sei man jedenfalls in Gesprächen mit möglichen Partnern, so das Büro des Landesrates. Zu laufenden Verfahren könne und dürfe man aber keine Stellungnahme abgeben.