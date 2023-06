Kampagne gegen K.O.-Tropfen

K.O.-Tropfen sind geruchs- und geschmacklos und wirken schnell, nämlich innerhalb von 20 Minuten. Oft reicht schon eine kleine Menge aus, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

ORF

„Die Alarmglocken sollten auf jeden Fall schrillen, wenn ich mich plötzlich in einem Zustand befinde, den ich mir nicht erklären kann mit zum Beispiel dem Konsum von alkoholischen Getränken zuvor. Unsere Frauen berichten oft, dass sie zwei, drei Spritzer getrunken haben – und plötzlich waren sie wie in Watte gepackt. Sie wussten eigentlich gar nicht mehr, wo sie wirklich waren mit wem sie da sind und warum. Sie berichten von Schwindel und Benommenheit“, so Karin Behringer-Pfann von der Frauenberatungsstelle „Der Lichtblick“.

K.O.-Tropfen maximal zwölf Stunden lang nachweisbar

In diesem Zustand sollte man die betroffene Person nicht mehr alleine lassen. Ein weiteres Indiz für K.O.-Tropfen ist es, dass den Opfern am Tag danach jede Erinnerung fehlt. „Mir hat eine Klientin einmal gesagt: Stellen Sie Sie sich einmal vor, dass mir sieben Stunden meines Lebens fehlen. Ich weiß nicht, was in diesen sieben Stunden passiert ist“, so Behringer-Pfann.

ORF

K.O.-Tropfen sind nur maximal zwölf Stunden nachweisbar. Deshalb ist es wichtig, bei einem Verdacht schnell zu reagieren. „Das Wichtigste ist, sofort die Polizei zu verständigen und dann so rasch als möglich ein Krankenhaus zu aufzusuchen oder die Rettung zu alarmieren und dort anzugeben, dass man dem Verdacht der Verwendung von K.O.-Tropfen hat“, so Landespolizeidirektor Martin Huber.

Hohe Dunkelziffer befürchtet

Konkrete Zahlen von Vorfällen gibt es nicht, aber die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Mit der Kampagne „Behalte die K.O.ntrolle“ wollen Land und Frauenberatungsstelle vor dem Sommer und den bevorstehenden Veranstaltungen mehr Bewusstsein schaffen.

ORF

„Uns ist es wichtig, hier vor allem Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung zu leisten. Wir wollen aber auch das Thema Zivilcourage ansprechen. Wir wollen die Jugendlichen, die Festivalbesucher oder die Dorffestbesucher darauf aufmerksam machen, dass sie nicht alleine unterwegs sind. Gleichzeitig wollen wir aber auch keine Panik hier irgendwie schüren“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Kampagne mit Bierdeckel und Abdeckungen

Dafür werden den Veranstaltern Plakate zur Verfügung gestellt, sowie bedruckte Bierdeckel. Auch Getränke-Abdeckungen oder ein Haarband, das als Schutz dient, gibt es mittlerweile. Die Festivals in Wiesen unterstützen die Kampagne. „Das Schlimmste ist, wenn man wegschaut und so tut, als wäre das Problem nicht da, denn dann wird das Problem wahrscheinlich immer größer. Es ist wichtig, dass man sensibilisiert. Es ist aber auch wichtig, dass man voraussetzt, dass die Leute trotzdem eine schöne Zeit bei uns haben können“, so Juliane Bogner von den „Wiesen Festivals“.