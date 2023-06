Wirtschaft

92 Firmenpleiten im ersten Halbjahr 2023

Die Zahl der Firmenpleiten in Österreich steigt im ersten Halbjahr an. Prominentestes Beispiel ist die Pleite des Möbelkonzerns Kika/Leiner. In Summe gibt es laut Kreditschutzverband von 1870 rund 2.600 Firmenpleiten, um ein Zehntel mehr als im Vorjahr. Im Burgenland gibt es hingegen einen leichten Rückgang.