Erstes Friedensforum auf Burg Schlaining

Der Kranich ist nach japanischem Glauben ein Symbol des Friedens. Im Friedenszentrum Schlaining soll dem einmal mehr großer Raum gegeben werden, und zwar beim ersten österreichischen Friedensforum vom 3. bis 6. Juli. „Das Institut ist am eisernen Vorhang gegründet worden, um über Krieg und Frieden zu reden. Es kommen Personen hier zusammen, die in und aus Konfliktregionen arbeiten und hierherkommen und ihre Perspektive teilen“, so Eva Huber, stellvertretende Direktorin des ACP, dem Österreichischen Friedenszentrum.

ORF

Im Rahmen von Workshops, Seminaren und Diskussionsrunden – unter anderem auch mit Autor Marc Elsberg – sollen die komplexen Themen von heute behandelt werden. „Wir haben uns wirklich bemüht, ein sehr vielschichtiges Programm auf die Beine zu stellen. Auch mit dem Ziel, Probleme, die in unserer Welt heute bestehen, nicht nur zu benennen, sondern auch verschiedene Perspektiven zusammen zu holen, um Lösungen zu finden“, so ACP-Direktor Moritz Ehrmann.

Friedensburg langfristig als Plattform für den Frieden

Die Friedensburg Schlaining soll für diesen Dialog eine Plattform bieten. „Sehnsucht nach Frieden ist gegenwärtiger denn je. Frieden entsteht, wenn man miteinander redet. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, in diese Serie einzusteigen und nicht nur heuer auf der Burg Schlaining ein Friedensforum abzuhalten, sondern das auch in den nächsten Jahren fortzuführen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

ORF

„Wir haben ein ehrgeiziges Ziel: Wir haben in den letzten Jahren als Friedensinstitut international gearbeitet, Friedensprozesse auch im Hintergrund begleitet, etwa im Iran oder im Irak. Das wollen wir auch nach außen tragen“, so Norbert Darabos, Präsident des ACP. Auch wenn Frieden eine Sisyphos-Aufgabe ist: Beim Friedensforum auf Burg Schlaining will man Lösungen jedoch zumindest ein Stück näher kommen. Eine Teilnahme am Forum ist für alle Interessierten möglich.