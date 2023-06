Mattersburg: Bürgerinitiative kämpft gegen Bauprojekt

Mit dem Bau des neuen Stadtteils sollte bereits vor drei Jahren begonnen werden, und zwar auf einem riesigen Areal, das dem ehemaligen Commerzialbank-Chef Martin Pucher gehörte. Als der Bankenskandal platzte, wackelte auch das Bauprojekt, das Areal liegt noch immer brach.

Gesprächstermin mit der Bürgerinitiative

Gebaut werden soll dort nun ein neues Rathaus, eine neue Polizeistation, Wohnhäuser, Gastronomie und Geschäfte. Vorige Woche wurde ein Teilbebauungsplan präsentiert, der am Dienstag im Gemeinderat beschlossen hätte werden sollen. Doch die neu gegründete Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ war dagegen und hatte noch vor der Sitzung ein Gespräch mit SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager, die das Gespräch als positiv bewertet hat und die Beschlussfassung von der Tagesordnung nahm.

ORF/Mario Kanitsch

Es gehe laut Schlager darum, „dass wir die gesamte Bevölkerung noch einmal informieren möchten über dieses tolle Projekt in der Michael-Koch-Straße. Obwohl es eigentlich schon vorhergehende Informationen gegeben hat im Vorjahr“, so Schlager. Informationen gab es zwar, so der Sprecher der Bürgerinitiative, Alexander Dworschak, aber nur unzureichend. Man wünsche sich mehr Transparenz und umfassende Informationen. Das habe Schlager zugesagt, am 3. Juli soll es einen Info-Termin geben.

Bürgerinitiative: Siegerprojekt übermäßig verändert

Die Bürgerinitiative will aber auch eine Abkehr von den bisherigen Plänen. Die Pläne sehen unter anderem bis zu 28 Meter hohe, sieben-geschossige Gebäude vor. Das Siegerprojekt eines Ideenwettbewerbs im Vorjahr sei laut Bürgerinitiativensprecher Dworschak übermäßig verändert worden. „Das hat zu einer Verdoppelung des Projektes in jeder Beziehung geführt: Die Geschosse, die Höhen, die Flächen, die Parkplätze. Es ist alles, verdoppelt worden, und das ist eigentlich unsere große Kritik“, so Dworschak.

ORF/Mario Kanitsch

Die Initiative warnt vor einem sogenannten „Wohnghetto“ und zu wenig Grünraum. Die Bürgermeisterin sieht die Sorgen unbegründet – die Bürgerinitiative habe hier falsche Informationen. Die Bürgerinitiative will das Projekt übrigens aufrollen und unter echter Bürgerbeteiligung neu gestalten. Auf die Frage, ob so etwas denkbar sei, sagt Bürgermeisterin Schlager, dass das auf die Vorschläge ankäme.