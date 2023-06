30 Jahre Zentralmusikschule Eisenstadt

Seit genau 30 Jahren bekommen in der Zentralmusikschule Eisenstadt Schülerinnen und Schüler das Rüstzeug für ihr Instrument. Im Jahr 2019 übernahm Martin Ivanscits die Musikschulleitung und meisterte seine ersten Jahre trotz Pandemie mit Bravour und viel Enthusiasmus. „Ich habe großen Gefallen daran etwas zu organisieren. Vor allem freut es mich dann, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass es gut funktioniert. Zum Beispiel wenn etwa die Lehrer die Möglichkeit hatten, gut vorbereitet ein Konzert über die Bühne zu bringen“, so Ivanscits.

ORF

Traumjob Musiklehrer

Enya Stangl ist seit vier Jahren an der Musikschule – das Instrument, das sie zu spielen erlernt, ist nicht zu überhören – nämlich die Trompete. Der Mann, dem sie einmal die Woche das Geübte vorspielt, ist Michael Dax. Dax ist Trompetenlehrer mit Herz und Leidenschaft. „Für mich ist es mein Traumjob. Ich glaube, dass man es merkt, wenn man so etwas wirklich gerne macht und dafür selber brennt. Es kann dann der Funke auf die Schüler und Schülerinnen überspringen“, so Dax.

ORF

Musizieren von Jung bis Alt

In 30 Jahren Zentralmusikschule Eisenstadt hat sich viel getan. Anfangs waren es 380 Schülerinnen, mittlerweile hat sich diese Zahl verdreifacht. Das Angebot reicht von Babykursen, Einzelunterricht bis hin zu Musiktheorie. Die Begeisterung junger Menschen, ein Musikinstrument erlernen zu wollen ist ungebrochen.

„Das sind Entwicklungsschritte, die extrem wichtig sind für Kinder: Das Befassen mit Musik, aber auch mit dem Erleben von Konzerten zum Beispiel“, so Ivancsits. Gefeiert wurde der 30.Geburtstag der Zentralmusikschule im Zuge eines großen Jubiläumskonzertes im Kulturzentrum Eisenstadt.