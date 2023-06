WLV weiterhin gegen Nitrat-Verordnung

Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (WLV) hat sich im Kampf gegen Nitrat im Grundwasser erneut an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt. Die per Jahresbeginn 2023 in Kraft getretene Nitrat-Aktionsprogramm-Verordung des Landwirtschaftsministeriums werde den Anforderungen zum Schutz des Grundwassers im Nordburgenland nach wie vor nicht gerecht, hieß es es in einer Aussendung des WLV.

Der Nitratgehalt ist mit einem Maximum von 50 Milligramm pro Liter Trinkwasser festgelegt. Das Grundwasser in einigen Bereichen des Nordburgenlandes und des angrenzenden Niederösterreichs überschreitet diesen Wert aber mitunter um ein Vielfaches, erklärt Helmut Herlicska vom WLV. Das Landwirtschaftsministerium habe mehr die Interessen der Landwirtschaft im Auge als die Qualität des Trinkwassers, kritisiert Herlicska.

Entscheidungen zugunsten des WLV wurden in der Vergangenheit vom Europäischen- und vom Verfassungsgerichtshof erlassen, so Herlicska, nur an der Umsetzung „hapert es“ nach wie vor, weshalb er Konsequenzen ankündigt: „Wir haben wiederum einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof eingebracht, um die bestehende Nitrataktionsprogramm-Verordnung aufzuheben, damit das Landwirtschaftsministerium auch die Möglichkeit hat, hier eine neue Verordnung zu erlassen.“

Qualität des Trinkwassers „einwandfrei“

Das Grundwasser im nördlichen Burgenland und in angrenzenden niederösterreichischen Bereichen sei nach wie vor in weiten Teilen mit Nitrat belastet. Dies bringe Probleme, Aufwand und Kosten für die Wasserversorgung mit sich. Gleichzeitig betonte der WLV, dass die Qualität des Trinkwassers aufgrund der getroffenen Maßnahmen immer einwandfrei sei.

Die vorige Fassung der Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung wurde nach jahrelangen Verfahren, die der WLV und Mitstreiter im Oktober 2015 initiiert hatten, im Dezember 2022 vom VfGH aufgehoben. Es wurde erneut darauf hingewiesen, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) schon 2019 die nationalen Behörden in die Pflicht genommen und festgehalten hatte, dass der Wasserleitungsverband den Schutz des Grundwassers vor hohen Nitrateinträgen einfordern kann. Auch die neue Verordnung werde nun aber den Anforderungen zum Schutz des Grundwassers nicht gerecht, weshalb sich der WLV nun wieder an den VfGH wendet. Der Antrag auf Anfechtung soll in Kürze eingebracht werden, hieß es zur APA.