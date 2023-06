St. Georgen feiert 25 Jahre „Verein Dorfblick“

Die Ortsbewohner von St. Georgen trafen sich vor dem ältesten Haus der Ortschaft, um das Jubiläum des Vereins „Dorfblick“ zu feiern. Die Mitglieder beschäftigen sich mit der Aufarbeitung des dörflichen Lebens. Die Leidenschaft für die Geschichte von St. Georgen entstand bei der Erstellung der Dorfchronik zum 700-Jahr-Jubiläum des Dorfes. „Dann diskutierten wir darübe, ob wir Beiträge über das Erdäpfel-Legen mit hineinnehmen sollen und dachten zuerst, dass das niemanden interessiert. Aber dann sind wir draufgekommen, dass es gerade diese Dinge sind, die die Menschen interessieren – also nicht nur Fronleichnam, sondern das alles drumherum, wie die Leute miteinander getan haben, wie sie gelebt haben“, erzählt Obmann Erich Kummer.

„Das sind wirklich extrem engagierte Frauen und Männer, die hier über 25 Jahre die Geschichte des Dorfes aufgearbeitet haben. Ich glaube, das ist auch für die Menschen in St. Georgen wichtig für die Identität“, so der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Intensive Restaurierung des Presshauses

In den vergangenen Jahren wurde intensiv an der Restaurierung des Presshauses gearbeitet. Es wurden ein Weinbau-Archiv und ein Schaudepot errichtet. Hier kann man Schätze aus den Weinkellern St. Georgens besichtigen. „Mir ist die Gemeinschaft sehr wichtig und da trägt der Dorfblick auch dazu bei, mit ihren Veranstaltungen, die Leute sind sehr interessiert an der Geschichte, auch die neu hierher ziehen“, so Adelheid Hahnekamp, Stadtbezirksvorsteherin von St. Georgen.

Auch die erste burgenländische Weinkönigin, die heute in Deutschland lebt, besuchte für die 25-Jahr-Feier in ihrer alten Heimat. „Ein Teil von mir gehört nach St. Georgen. Und ich spreche auch noch den Dialekt, ich kann mit den Leuten hier sprechen“, so Maria Menzel-Tinhof, die 1965 zur ersten burgenländischen Weinkönigin gewählt wurde.