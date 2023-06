Onlinehandel geht im Burgenland zurück

Mit Beginn der Coronaviruspandemie 2021 ist es zu einem deutlichen Anstieg der Onlineeinkäufe im Burgenland gekommen. Dieser Trend ist nun etwas abgeflacht, wie die Wirtschaftskammer erhoben hat. Dennoch bestellten in Vorjahr 59 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer Einzelhandelswaren übers Internet. Die beliebtesten Waren beim Onlineeinkauf sind Bekleidung, Schuhe und Modeartikel.

An zweiter Stelle folgt der Bereich Möbel und Garten, gefolgt von Arzneien und Nahrungsergänzungsmittel, sagt Rudolf Fabsits, Obmann des Internethandels Burgenland in der Wirtschaftskammer. Obwohl die Zahl der Online-Käuferinnen und Käufer steigt, sind dennoch die Online Gesamtausgaben gesunken. Fabsits meint, dass sich das Vetrauen der Konsumenten während der Teuerungswelle wieder in die Geschäfte vor Ort verschoben hat.