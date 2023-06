„Wir sind 100“: Herausforderungen und Dankbarkeit

Unter den Gratulanten war Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich vom guten Zusammenleben der Volksgruppen beeindruckt zeigte: „Das ist alles nicht selbstverständlich.“ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bedankte sich in seiner Ansprache bei vorigen Generationen für ihre Aufbauarbeit.

Van der Bellen: „Fühle mich im Burgenland wohl“

Es habe Jahrzehnte gedauert, bis aus dem armen ein relativ wohlhabendes Burgenland geworden sei, so Van der Bellen. Während in der Vergangenheit zahlreiche Menschen aus dem Burgenland ausgewandert sind, erlebe man heute das Gegenteil, und auch der gebürtige Tiroler meinte: „Ich fühle mich im Burgenland sehr wohl, auch ohne Dreitausender“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Die Burgenländer seien immer hilfsbereit gewesen, wenn es darauf ankam, verwies er etwa auf die Zeit nach dem Ungarn-Aufstand 1956 oder jene nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Mit dem EU-Beitritt begann überhaupt eine Zeit der Modernisierung und des wirtschaftlichen Aufschwungs und, so meinte er humorvoll: „Wenn man sonst nichts gut findet an der EU“, so hätten sich die Ziel-1-Förderungen ausgezahlt, aber: „Förderungen muss man auch intelligent nutzen, und das ist Ihr Verdienst“, so Van der Bellen.

Polaschek: „Vielfalt zeichnet Burgenland aus“

In Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nahm Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Festakt teil. In seiner Rede stellte er fest: „Das ist zentral in dieser Feierstunde und das zeichnet das Bundesland aus: Egal mit welchen Herausforderungen es konfrontiert war, die Burgenländer hielten zusammen und verloren nie den Glauben an das Potenzial“, er verwies etwa auf die Landschaft, die Natur und die Geschichte, auch die Wissenschaft und Forschung.

Doskozil: „Haben Verpflichtung und Verantwortung“

„Ich bin sehr stolz darüber, heute als Landeshauptmann hier stehen zu dürfen“, so Landeshauptmann Doskozil. Stellvertretend für alle Burgenländer sage er Danke der Eltern- und Großelterngeneration, die das Land auch mit viel Leid aufgebaut hätten. Es gelte, „Danke zu sagen, im Wissen dessen, dass wir auch eine Verpflichtung haben, dieser Generation gegenüber, wenn es um die Probleme des Alltags geht, die Gesundheit und die Krankenversorgung. Diese Verpflichtung müssen wir wahrnehmen“, sagte Doskozil.

Unbestritten seien die Herausforderungen der Zukunft groß, und auch der jüngeren Generation gegenüber habe man eine Verantwortung, er wolle daher alles dazu beitragen, dass es zu keiner Spaltung der Gesellschaft kommt, betonte Doskozil. „Ich bin stolz auf das Burgenland und unsere Bevölkerung, auf unsere Vielfalt und die Volksgruppen. Es ist ein schönes Miteinander,“ so Doskozil.

Musical-Auszüge und Neuinterpretation der Landeshymne

Unter den 300 Gästen waren neben zahlreichen Landespolitikern auch der kroatische Außenminister Gordan Grlić, die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) sowie Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, der die rühmlichen, aber auch die traurigen Kapitel der burgenländischen Geschichte ansprach, sowie Superintendent Robert Jonischkeit für den sich mit dem Festakt ein Kreis schließt.

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltete Musiker Christian Kolonovits. Er brachte Auszüge seines Burgenland-Musicals „Coming Home“ zur Aufführung und bot als Abschluss des Festakts mit Chor und Orchester seine Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne dar.In einem „Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Burgenland am Sonntag, dem um 18.30 Uhr in ORF 2, zeigt Gestalter Andreas Riedl die Höhepunkte des Festaktes.