SPÖ: 100 Prozent für Doskozil bei Bezirksabstimmung

Schneemann wird in Zukunft mit Doskozil eine Doppelspitze in der SPÖ-Bezirksorganisation bilden. Dieses Modell habe sich in anderen Bezirken bereits bewährt. Doskozil sei „sehr dankbar“ für die hohe Zustimmung, Schneemann zeigte sich von selbiger „überwältigt“. In einer Aussendung betonten die beiden „sozialdemokratische Kernthemen“ wie Pflege, den Ausbau der Gesundheitsversorgung, Mindestlohn oder die Preisunabhängigkeit am Energiesektor.

„Wir werden unsere Politik weiterhin konsequent an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichten“, so der Landeshauptmann, der vor zwei Wochen in der Abstimmung um den bundesweiten Parteivorsitz nach einer Panne Andreas Babler unterlegen war – mehr dazu in SPÖ: Ergebnis falsch – Babler doch vorne. Schneemann wiederum war für den Fall, dass Doskozil gewonnen hätte, als dessen Nachfolger im Burgenland gehandelt worden.