Alois Höller kehrt zu Mattersburg zurück

Im Jahr 2008 wechselte Höller von Stegersbach nach Mattersburg, spielte zunächst bei den Amateuren, später dann in der ersten Mannschaft. Der Außenverteidiger avancierte schnell zum Publikumsliebling in Mattersburg. Ist bei Auf- und Abstiegen stets Teil der Mannschaft und erzielte am 30. Juni 2020 im letzten Heimspiel gegen die WSG Tirol auch das letzte Tor in der Geschichte des SV Mattersburg.

Aufbruchstimmung in Mattersburg

Nach dem Ende des SV Mattersburg wechselte Höller zu Siegendorf, wo er bis 2022 spielte und unter anderem den Aufstieg in die Regionalliga bejubeln durfte. Vergangene Saison zog es den Verteidiger zu Regionalliga-Konkurrent Scheiblingkirchen. Mit der Rückkehr nach Mattersburg schließt sich laut eigenen Aussagen für Höller ein Kreis. Der 34-Jährige lebt in Mattersburg, arbeitet im Gymnasium als Lehrer und ist seit Gründung des MSV 2020 auch als Nachwuchstrainer tätig.

APA/ERWIN SCHERIAU

Erst vor einer Woche jubelte der MSV 2020 über den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte und gleichzeitig auch über die Rückkehr in das Pappelstadion – mehr dazu in MSV 2020: Emotionale Rückkehr ins Pappelstadion. Jetzt gibt es wieder etwas zu feiern in Mattersburg, mit der Rückkehr von Alois Höller sei die Aufbruchstimmung weiter entfacht worden, so Vorstandsvorsitzender Manfred Strodl. In der kommenden Saison in der 2. Liga Mitte strebt der MSV an, vorne mitzuspielen.