Internationale Gespräche über Umwelt- und Europapolitik

Unter den Gästen befanden sich Umweltministerin Leonore Gewesseler (Grüne), der EU-Botschafter Martin Selmayr und Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ), die den Landeshauptmann vertrat. Im Hinblick auf das Motto der Konferenz, „Das Rennen Europas zu grünem Wachstum“, betonte die Landtagspräsidentin die Notwendigkeit, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie die Herausforderungen wie Inflation, Klimawandel, Energieprobleme und die ständig wandelnde Globalisierung zu bewältigen.

Ausbau von Windkraft und Photovoltaik

„Das Burgenland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein und arbeitet aktiv an erneuerbaren Energien und grünen Technologien. Der Ausbau der Windkraft, Photovoltaik-Initiativen und die Förderung von Energiegemeinschaften sind bereits auf dem Weg. Zudem wird an großen Energiespeicher und grünen Wasserstoffprojekten gearbeitet, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten“, so Dunst.