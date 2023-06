Festakt im Haydnsaal: „Wir sind 100“

Am Sonntag empfängt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Schloss Esterhazy in Eisenstadt unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Die Veranstaltung im Haydnsaal beginnt um 10:30 Uhr und wird von ORF III live übertragen – mehr dazu in ORF überträgt Festakt „Wir sind 100“ live.

Ansprachen und musikalische Darbietungen

Auf dem Programm stehen Ansprachen von Landeshauptmann Doskozil, Bildungsminister Polaschek, der in Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teilnimmt und Bundespräsident Van der Bellen. Redebeiträge sind auch von Bischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Robert Jonischkeit geplant.

Sendungshinweis „Festakt 100 Jahre Österreich“, 18.6.2023, ORF III ab 10.30 Uhr

Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet Musiker Christian Kolonovits. Er bringt Auszüge seines Burgenland-Musicals „Coming Home“ zur Aufführung und wird mit Chor und Orchester seine Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne als Abschluss des Festaktes darbieten.