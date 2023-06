Verzögerungen bei PV-Parks Nickelsdorf und Schattendorf

Der Sonnenpark Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist die bisher größte Anlage in Österreich – sie umfasst 200.000 Paneele. In Schattendorf (Bezirk Mattersburg) sind es 27.000 Paneele. Beide Anlagen sind Hybrid-Parks, das heißt, die bestehenden Windpark-Anlagen werden mit eingebunden. Schattendorf hätte mit 1. Mai in Betrieb gehen sollen, Nickelsdorf im Laufe des Mais – mehr dazu in Nickelsdorf: Riesen PV-Park startet im Mai und Sonnenpark Schattendorf geht im Mai ans Netz. Aktuell ist allerdings noch keine der beiden Anlagen aktiv.

ORF

„Es ist üblich, dass wir diese Anlagen vorher überprüfen, bevor wir sie in Betrieb nehmen. Wir haben im Rahmen der Überprüfung festgestellt, dass hier einzelne Kabelstränge – wir reden hier von weniger als 10 Prozent – nicht unseren technischen Spezifikationen entspricht. Wir haben deswegen veranlasst, dass diese Kabel getauscht werden. So gesehen gibt es hier auch keine technischen Probleme“, so Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie.

Schattendorf soll Ende Juni ans Netz gehen

Auch Lieferengpässe haben zu den Verzögerungen geführt. Nickelsdorf soll Ende Juli ans Netz gehen, Schattendorf bereits Ende Juni, dort werden noch weitere Wechselrichter installiert – sie wandeln Gleich- in Wechselstrom um. „Hier kommt dazu, dass wir in Schattendorf eine nächste Innovation starten werden. Wir werden in Schattendorf zusätzlich einen organischen Speicher installieren, in Kombination mit der Photovoltaikanlage. Das heißt, wir werden hier zeigen, dass es möglich ist, den Sonnenstrom auch morgens und abends für die Bevölkerung nutzbar zu machen“,so Sharma.

ORF

In beiden Parks kann sich die Ortsbevölkerung beteiligen, und Strom zu einem Fixpreis beziehen. In Summe werden 125 Millionen Euro in die beiden Sonnenparks investiert. Auch in Güssing haben, nach langem politischem Streit um die PV-Anlage, die ersten Arbeiten begonnen.

Kritik von der ÖVP

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram kritisierte diese Verzögerungen. „Nach dem Chaos rund um die Vorschreibungen und einer falschen Preispolitik, folgt nun mit den technischen Mängeln im Sonnenpark das dritte Desaster in kürzester Zeit. Offensichtlich ist Doskozils Vorstandsduo in der Burgenland Energie nicht im Stande den Betrieb ordentlich zu führen“, so Ulram.