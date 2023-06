Jamaika-Katar: Länderspielflair in Ritzing

Länderspielatmosphäre im Burgenland: Die sogenannten Reggae-Boyz aus Jamaika traten Donnerstagabend gegen die Wüsten-Elf aus Katar an. Eine katarischer Sportkanal begleitete das Spiel mit umfassender Live-Berichterstattung. Hier in Österreich hält sich das Interesse in Grenzen. Immerhin rund 200 Besucherinnen und Besucher haben sich das Spektakel bei freiem Eintritt aber nicht entgehen lassen.

ORF

Topstars fehlten in Ritzing

Topstars wie Leon Bailey oder Michail Antonio fehlten im jamaikanischen Kader. Dafür war Ex-St.Pölten-Stürmer Corey Burke mit dabei. „Es ist schön, nach drei Jahren zurückzukommen. Teamkollegen von damals haben mich im Hotel besucht, das war sehr schön“, so Burke.

Zuschauerinnen und Zuschauer beim Ländermatch in Ritzing

Weltbekannt sind nur die beiden Herren an der Seitenlinie. Bei Katar ist es Carlos Queiroz, der auch schon Portugal und Real Madrid betreut hat. Bei den Jamaikanern ist Heimir Hallgrimsson der Trainer, Erfolgscoach von Island bei EM 2016 und WM 2018. Er sieht, wie sich seine Mannschaft Katar am Ende mit 1:2 geschlagen geben muss. Ein Ergebnis, dessen sportlicher Wert angesichts der ausgedünnten Jamaikanischen Elf aber zu vernachlässigen ist.

Schiedsrichter Ebner kommt zu Länderspielpremiere

Ein wenig österreichische Beteiligung gab es an diesem Abend übrigens doch: Schiedsrichter Stefan Ebner kommt in diesem besonderen Rahmen zu seinem ersten A-Länderspiel. „Allein mit dem Abspielen der Hymnen und von dem ganzen Prozedere, es ist einfach ein Länderspiel, das ist etwas ganz Besonderes. Vor allem für mich, weil es noch nicht ganz so zum Alltag gehört“, so Stefan Ebner.

ORF

Am Montag wird Katar hier noch einmal gegen Neuseeland auflaufen, Jamaica trifft in Wiener Neustadt auf Jordanien. Im Anschluss geht es für beide Teams zum nord- und mittelamerikanischen Kontinentalbewerb Gold Cup. Jamaika spielt dort als qualifizierte Nation, Katar als eingeladener Gast.