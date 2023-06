U21-ÖFB-Team trainiert in Eisenstadt

Zumindest ein wenig fürstliches Flair kommt auf, wenn Österreichs U21 auf dem BFV-Platz in Eisenstadt aufschlägt. Hier bereiten sich die Nachwuchskicker auf die letzten beiden Tests vor Beginn der EM-Qualifikation im September vor. Mittendrin sind dabei auch die beiden Burgenländer Matthias Braunöder und Fabian Wohlmuth. Für sie ist es ein Heimspiel.

ORF

Berührungspunkte mit der Landeshauptstadt

„Meine Anfänge waren eigentlich eh so ziemlich im Nordburgenland. Mit der U14-Auswahl oder der Landesauswahl haben wir auch immer hier trainiert“, so Wohlmuth. Auch Matthias Braunöder hat einen Bezug zu Eisenstadt. Er ist hier in die Schule gegangen. „Es ist auf jeden Fall einmal schön, wenn man bei einem Lehrgang quasi zu Hause ist. Das war bis jetzt in meinem Leben noch nicht so. Da habe ich schon des Öfteren trainiert, auch als Kind, zum Beispiel in der Schülerliga. Da ist es schon schön, wieder zurückzukommen“, so Braunöder.

ORF

Und das als fester Bestandteil und Kapitän der U21-Nationalelf. Für Rechtsverteidiger Fabian Wohlmuth ist es dagegen die erste Einberufung. Der Riedlingsdorfer ist in der Mattersburger Fußballakademie ausgebildet worden. Seit 2020 macht er bei Lafnitz in der 2. Liga auf sich aufmerksam.

„Fabian ist ein Spieler, der gezeigt hat, dass er wirklich dynamisch ist. Dass er ein Spieler ist, der sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen kann. Und für mich ist wichtig, dass solche Spieler, wenn sie Leistung gezeigt haben, in der 2. Liga auch die Möglichkeit bekommen“, so U21-Team-Trainer Werner Gregoritsch. „Ich hoffe natürlich, dass ich da debütieren und das erste Mal den Adler auf der Brust tragen darf. Und ja, ich will mich da natürlich empfehlen und will da keine Eintagsfliege sein und mich natürlich präsentieren“, so Wohlmuth.

ORF

Braunöder zum Trainingsstart bei der Austria

Auf Vereinsebene kann der Südburgenländer das in Zukunft wohl eine Etage höher tun. Seinen Vertrag in Lafnitz wird er nicht verlängern, ein Wechsel zu einem Bundesligisten kündigt sich an. Bei Braunöder ist die Frage, ob die Zeit heuer schon reif für den Schritt von der Austria ins Ausland ist. „Bis jetzt gibt es da keine Neuigkeiten. Das läuft alles im Hintergrund mit meinem Management. Solange da nichts spruchreif ist, beschäftige ich mich nicht damit. Im Fußall kann es schnell gehen, aber stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass ich zum Trainingsstart bei der Austria sein werde“, sagte Braunöder.

ORF

Island und Slowakei als anstehende Gegner

Bis dahin also voller Fokus aufs Nationalteam. Zunächst geht es am Freitag in Wiener Neustadt gegen die Mannschaft aus Island. Am Dienstag dann auswärts gegen die Slowakei, den Ausrichter der U21-EM 2025.

„Natürlich wollen wir gewinnen, das ist selbstverständlich. Wir haben auch mit diesem Jahrgang noch kein Spiel verloren. Aber es geht immer darum, dass man sich Eindrücke macht, dass man ganz einfach Spieler sieht bei einem Wettkampf und das ist das vordergründige Element, das wir jetzt in diesem Lehrgang haben“, so Gregoritsch. Bevor es dann im Herbst im Kampf um das große Ziel Europameisterschaft 2025 ernst wird.