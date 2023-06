ÖVP ortet „Rückzug auf Raten“ bei Doskozil

Landeshauptmann Doskozil sei seitdem bekannt geworden ist, dass er doch nicht SPÖ-Bundesparteivorsitzender ist, sondern Andreas Babler, „untergetaucht“, hieß es am Donnerstag von der ÖVP. „Was wir aktuell erleben, ist eine Art Schockstarre der SPÖ-Alleinregierung“, stellte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas bei einer Pressekonferenz fest. Er und Klubobmann Markus Ulram forderten Doskozil auf, „den Weg freizumachen“ für Kräfte, die mit vollem Einsatz für das Burgenland arbeiten.

Ulram sieht „offene Baustellen“

„Es gibt viele offene Baustellen“, drängte Ulram auf konkrete Zeitpläne für das Krankenhaus Gols, den Hubschrauberstützpunkt im Bezirk Neusiedl am See und die Senkung der Energiepreise. Im Burgenland seien von Doskozil zahlreiche Projekte gestartet worden, die als Programm für die interne SPÖ-Wahl ausgelegt gewesen seien. Dessen „Lebenstraum ist zerplatzt“, nun sei er ein Landeshauptmann „wider Willen“, meinte der ÖVP-Klubobmann. Die ÖVP forderte ihn daher auf, „den Weg frei zu machen“, denn der „Rückzug auf Raten“ habe bereits begonnen, so Fazekas. Eine dezidierte Rücktrittsaufforderung Doskozils wollte die ÖVP allerdings auf mehrmalige Nachfrage nicht aussprechen.

Fürst: „Angst der ÖVP vor Doskozil muss groß sein“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst bezeichnete die Aussagen der ÖVP am Donnerstag als „Kaffeesudleserei“ und „peinlich“. „Dass sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, wie von der ÖVP prognostiziert, auf Raten zurückziehen werde, entbehrt jeglicher Grundlage und zeugt nur von der großen Angst der ÖVP, die sie vor einem für das Burgenland arbeitenden Landeshauptmann hat“, so Fürst.