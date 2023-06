Chorleiter-Ausbildung jetzt auch im Burgenland

Der Lehrgang wird vom Chorverband Burgenland gemeinsam mit dem Joseph Haydn Konservatorium und dem Musikschulwerk Burgenland angeboten. Voraussetzungen sind entweder Erfahrungen mit Chören oder Kenntnisse im Bereich Singen bzw. Notenlesen. Mit der angebotenen Ausbildung wolle man den Chorleiterinnen und Chorleitern Unterstützung bieten mehr Erfahrung zu bekommen, ihr Wissen zu vertiefen und so mehr Sicherheit zu bekommen, sagt Angelika Berrrini vom Chorverband Burgenland.

„Man muss Menschen mögen“

Als Hauptreferenten konnte der Chorverband Alois Glaßner gewinnen. Er gehört zu den profiliertesten Chorleitern Österreichs und ist mit Leib und Seele bei der Sache. „Zuallererst muss man Menschen mögen und gut mit Menschen in Verbindung treten können. Das ist das Wichtigste. Mit Menschen zu singen, heißt ja sich mit ihnen auf einer sehr persönlichen Ebene auszutauschen – und das in einer lockeren, aber sehr produktiven Atmosphäre“, so Glaßner.

„Weniger ist mehr“

Die angehenden Chorleiter und Chorleiterinnen sind jedenfalls von Glaßners Herangehensweise begeistert. „Er hat das komplett in der Hand. Er macht es mit kleinsten Fingerbewegungen, mit Blicken, mit Atem, mit Gesten. Er vermittelt einem immer, dass weniger eigentlich mehr ist“, sagt etwa Ausbildungsteilnehmerin Nina Bernsteiner. Sie kommt extra aus der Steiermark, um die Ausbildung zur Chorleiterin in Eisenstadt zu absolvieren. Sie wolle in erster Linie an Professionalität dazugewinnen, so Bernsteiner.

Auch Daniel Schappelwein leitet bereits einen Chor – sein Zeil sei es, das eigene Selbstvertrauen weiter zu stärken, sagt er. Einig sind sich jedenfalls Teilnehmer und Vortragende: Das Chorsingen verbindet die Menschen.