„Der zerbrochene Krug“ bei Theatersommer Parndorf

„Der zerbrochene Krug“, zählt zu den bekanntesten Lustspielen der Theaterliteratur. Heinrich Kleist hat es zwischen 1803 und 1806 geschrieben. In der heurigen Spielsaison setzt Intendant und Regisseur Christian Spatzek zum ersten Mal auf ein Stück des deutschen Dramatikers. „Weil ich mich immer mit diesen Texten auseinandersetzen wollte. Ich wollte keinen Nestroy, den wir drauf haben, sondern Kleist und diese komplizierte Sprache, die dann aber doch so direkt ist, so wahrhaftig", so Spatzek.

ORF

Kusztrich in der Hauptrolle

In der Hauptrolle wird der Burgenländer Georg Kusztrich zu sehen sein. Er spielt den Dorfrichter Adam. „Das Spezielle an der Rolle des Adam im zerbrochenen Krug ist, dass er ein bisschen ein heikler Charakter ist. Dass er Einer ist, der sich das Recht auf seine Seite holen möchte", so Kusztrich.

ORF

16 Vorstellungen geplant

Den Gerichtsrat Walter gibt Schauspieler Christoph Schobersberger und Angela Schneider spielt die Rolle der Marthe Rull. Für die Kostüme zeichnet Barbara Langbein verantwortlich, die Musik stammt von Peter Uwira. Gespielt werden in Parndorf 16 Vorstellungen. Premiere von Kleists „Der zerbrochene Krug“ ist am 6. Juli.