Mattersburg: Neuer Anlauf für Rathaus-Projekt

Der Teilbebauungsplan betrifft unter anderem das 10.500 Quadratmeter große Grundstück in der Martin-Koch-Straße, wo das neue Rathaus von Mattersburg entstehen soll. Das Grundstück war von der Wiener SANAG Sanierung GmbH aus der Konkursmaße gekauft worden, mittlerweile ist die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft BWSG mit Sitz in Wien Grundstückseigentümer.

Rathaus und neue Polizeistation Fixpunkte

Mit dem Teilbebauungsplan für einen großen Teil des Stadtzentrums möchte die Gemeinde nun Rahmenbedingungen für den Baustart auf dem Areal schaffen. Fix seien bereits der Bau des Rathauses und die neue Polizeistation mit dem Posten Mattersburg, dem Bezirkskommando und der schnellen Einsatzgruppe, so die Mattersburger Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ). Zusätzlich sollten Gastronomie, Handel und Dienstleistungen entstehen.

Maximalhöhe 28 Meter

In weiterer Folge sollen im hinteren Bereich des Grundstücks laut BWSG 100 bis 150 Wohneinheiten entstehen. Möglich wären teilweise bis zu sieben Baugeschosse und vereinzelt Maximalhöhen von bis zu 28 Metern. 50 Prozent der Fläche sollen verbaut werden.

ÖVP stößt sich an Bebauungsdichte und Höhe

Das sorgt für Kritik bei der ÖVP Mattersburg: „Wir sind der Ansicht, das Ganze passt nicht in den Rahmen“, so Stadtparteiobmann Thomas Haffer. Das habe mit der Bebauungsdichte, aber auch mit der Höhe der einzelnen Gebäude zu tun. Mit dem Teilbebauungsplan schaffe man eine Möglichkeit für das, was gebaut werden könne. Dabei schon von vornherein viel offenzulassen, es möglich zu machen, in die Höhe zu gehen, das finde die ÖVP nicht richtig, so Haffer. Zudem sei vom ursprünglichen Siegerprojekt wenig übriggeblieben. Die ÖVP gab eine Stellungnahme zur Prüfung bei der Aufsichtsbehörde des Landes ab. Sie spricht darin von einem „Kniefall vor dem Bauträger“.

Schlager: Chance auf ein neues Viertel

Sie sehe das nicht so, entgegnete Schlager. Natürlich sei die Wirtschaftlichkeit ein Thema und man müsse auch verstehen, dass nicht nur Parkanlagen entstehen könnten. Aber das sei jetzt die Chance der Gemeinde und der BWSG dort ein neues Viertel entstehen zu lassen.

Beim ORF-Lokalaugenschein in Mattersburg am Mittwoch waren die Meinungen unterschiedlich: Zu hören war, dass das Projekt „nicht schlecht“ sei. Eine Mattersburgerin meinte, dass die neuen Gebäude nicht höher als die schon bestehenden werden sollten, eine Passantin aus dem benachbarten Wiesen sah dagegen in der Höhe kein Problem, weil in der Nähe des Areals ohnehin hauptsächlich Geschäfte und keine Wohnungen seien und ein Mattersburger sah die derzeit verwaiste Baustelle derzeit als Schandfleck und hoffte auf ein neues Gasthaus für die Stadt.

Gemeinderat stimmt am Dienstag ab

Am kommenden Dienstag wird der neue Teilbebauungsplan im Gemeinderat wohl beschlossen, die SPÖ hat im Gemeinderat die absolute Mehrheit. Die Pläne für das Rathaus sollen noch im Sommer eingereicht werden. Die übrige Detailplanung laufe noch, hieß es seitens der BWSG. Damit steht auch noch nicht fest, ob die zulässigen Maximalhöhen überhaupt ausgereizt werden.