Gelsen unter genauer Beobachtung

Man habe im gesamten Burgenland Stechmückenfallen in Betrieb, erklärt der Ökologe Gilbert Hafner. Diese bestehen aus einem kleinen Fangtrichter und einem Ventilator, der eine Sogwirkung erzeugt und so die Gelsen einsaugt. Als Lockmittel wird CO₂ verwendet. „Die Stechmücken werden nach 24 Stunden eingefroren und werden danach nach optischen Merkmalen, aber auch mit Verwendung von molekularen Methoden auf Artniveau bestimmt“, so Hafner. Man schaue sich also an, welche Gelsenarten in welcher Anzahl gefangen worden seien.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Schon wenig Wasser kann zur Brutstätte werden

Gebietsfremde Arten von Gelsen, wie die asiatische Tigermücke gäbe es Burgenland kaum, so der Ökologe. Bei uns treten in erster Linie Haus- und Überschwemmungsgelsen auf. Überschwemmungsgelsen stechen auch tagsüber. Gelsen brauchen nur kleine Wassermengen für die Fortpflanzung. Um Brutstätten für Hausgelsen im eigenen Garten zu entfernen, sollte das Wasser aus Blumenkisten oder anderen Behältern immer wieder entfernt werden.