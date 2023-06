Rainbows hilft Kindern bei Trennung der Eltern

Rainbows Burgenland betreut unter dem Dach vom SOS-Kinderdorf jährlich 20 bis 40 Kinder und Jugendliche in den sogenannten Rainbows-Gruppen. Dabei kommen Gleichaltrige in Kleingruppen zusammen und bearbeiten mithilfe von professioneller Unterstützung durch geschultes Personal, die Trennung der Elternteile. Es werden auch individuelle Beratungsgespräche für Kinder und Jugendliche angeboten. Das wurde letztes Jahr 26-mal in Anspruch genommen.

„Kinder, die zu uns kommen, haben oft noch gar keine Worte für das, was passiert ist. Und über diese vielfältigen Methoden finden sie oft die Worte und können die Trennung besser in ihr Leben integrieren“, so Dagmar Bojunyk-Rack, Geschäftsführerin der Rainbows Österreich.

Elternberatung bei Trennung und Trauerbegleitung

Das Angebot der Elternberatung vor und nach der Trennung bzw. der Scheidung wird im Durchschnitt jährlich von 60 bis 70 Elternteilen im Burgenland genutzt. Jährlich werden 30 bis 40 Kinder und Jugendliche auch beim Tod eines Elternteils oder einer Bezugsperson im Rahmen einer mobilen Trauerbegleitung unterstützt.

„Die politische Aufgabe sehe ich dort, dass wir den Kindern mit unseren Möglichkeiten Sicherheit und Stabilität geben und garantieren. Dazu braucht es auch finanzielle Unterstützung“, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Das Land Burgenland hat in den letzten zwei Jahren Rainbows Burgenland mit einer Subvention von 30.000 Euro unterstützt und bedankt sich für das professionelle Angebot der Organisation.