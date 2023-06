Rotes Kreuz braucht dringend Blut

Das Rote Kreuz braucht dringend Blut. Die Lager leeren sich und das sei gerade vor dem Sommer besonders schlecht, sagte die Präsidentin des Roten Kreuzes Burgenland, Friederike Pirringer. Im Sommer seien viele Menschen auf Urlaub, auch treue Blutspender. Außerdem seien auch viele in Ländern unterwegs, in denen es Krankheiten gebe, deretwegen es nachher eine Karenzzeit gebe. „Diese Menschen fehlen uns einfach“, so Pirringer. Zudem brauche man auch Blutkonserven für viele Gäste, die ihren Urlaub in Österreich verbringen.

ORF

Täglich 1.000 Blutkonserven

Um die Versorgung in Österreich im Sommer sichern zu können, sollten zu Ferienbeginn 15.000 Blutkonserven auf Lager sein. Mit der Kampagne „Rette den Sommer. Spende Blut.“ will das Rote Kreuz zur Blutspende anregen, denn in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt – das sind täglich rund 1.000 Konserven. Daher rufe man alle Blutspender persönlich mit einer Benachrichtigung auf, erklärte Pirringer. Über die Ortsstellen versuche man zusätzliche Blutspender zu gewinnen und es gebe Sonderkampagnen.

ORF

Blutspenden für Schnellentschlossene

Schon am Mittwoch gibt es im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Möglichkeit, Blut zu spenden. Für die Dauer der Blutspende kann man gratis im Parkhaus parken. Die nächsten Termine sind dann am Samstag zum Beispiel in Parndorf und Nikitsch und am Sonntag zum Beispiel in Pilgersdorf, Goberling und Apetlon.