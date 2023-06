Eisenstadt und Sopron kooperieren beim Sport

Zuletzt trafen sich die Vizebürgermeister der beiden Städte auf der Leichtathletikanlage in Eisenstadt. Davor hatte es bereits ein Treffen in Sopron gegeben, wo der Fußballplatz, die Basketballhalle und das neue Schwimmbad besichtigt wurden. Beide Städte verbinde eine gemeinsame Geschichte und vor allem im Bereich des Sports könnten beide voneinander profitieren, sagte der Eisenstädter Vizebürgermeister Istvan Deli (ÖVP).

Sebestyén Áron

Leichtathletik in Eisenstadt, Schwimmen in Sopron

In Sopron gibt es rund 90 aktive Vereine. Insgesamt kommen zwischen 10.000 und 20.000 Soproner regelmäßig mit Sport in Berührung, sagte der Soproner Vizebürgermeister Szabolcs Csiszar. Bereits jetzt nutzen Sportler aus Sopron die Leithathletikanlage in Eisenstadt. Umgekehrt bietet das neu errichtete Schwimmbad mit seinem 50-Meter-Sportbecken viele Möglichkeiten für burgenländische Sportlerinnen und Sportler. Die Kooperation zwischen den beiden Städten soll vor allem Nachwuchssportler ansprechen.