Junger Musiker mit großen Träumen

„Fall into your arms“ heißt die erste offizielle Single von Benjamin Gedeon. Es ist eine bittersüße Ballade über Licht, Hoffnung und Vertrauen. Er habe das Gefühl, bei langsameren Liedern mehr Zeit zu haben, um seine Texte vorzusingen, sagte Gedeon. Dabei könne man sich ein bisschen mehr ausdrücken. Er sehe sich selbst eher bei den gefühlvollen Liedern. Wenn er am Klavier sitze, habe er das Gefühl, ganz bei sich selbst zu sein: „Am Klavier sitzen und ein Lied schreiben, das ist für mich immer noch ein Gefühl von zu Hause sein.“

Publikumserfahrung bei Auftritten in Kirche

Mit fünf besuchte Gedeon erstmals die Musikschule in Neusiedl am See – es war der Beginn einer großen Leidenschaft. Bereits mit 13 Jahren schrieb er eigene Liedern, seine ersten Erfahrungen mit Auftritten vor Publikum sammelte er in seiner Kirchengemeinde. „Nach den Auftritten in der Kirche kamen dann auch immer Leute zu mir und haben ein Feedback gegeben und meistens war es positiv“, erzählte Gedeon. Das habe ihn motiviert, weiterzumachen.

Privat

Gedeon träumt vom Konzert im Happel-Stadion

Als Teilnehmer einer beliebten deutschen Castingshow schaffte es der junge Burgenländer bis ins Finale. In der Show traf er auf sein Idol Alvaro Soler. Ihm verdankt Gedeon nicht nur eine lehrreiche Zeit in der Show, sondern auch einen gemeinsamen Auftritt im Rahmen von Alvaros Wien Konzert. „Alvaro ist wirklich ein bodenständiger Mensch, immer nett und auf der Bühne ist er einfach genial“, schwärmte Gedeon. Der große Traum des 16-jährigen Gymnasiasten ist es, einmal ein Konzert im Ernst-Happel-Stadion zu spielen.