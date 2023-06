Goldenes Ehrenzeichen für Markus Bugnyar

Seit knapp 20 Jahren leitet der gebürtige Burgenländer Markus Bugynar das Österreichische Hospiz in der Altstadt von Jerusalem. Er sei an diesem Tag gedanklich im Burgenland, bei seinen Eltern in Pama, aber auch bei Bischof Ägidius Zsifkovics, der ihn für diese Aufgabe freistelle, so Bugnyar.

Lobende Worte für Bugnyar

Das Hospiz wurde im Jahr 1863 eröffnet und hat heute 45 Zimmer für Pilger aus Österreich und aller Welt. In seiner Amtszeit als Rektor hat Markus Bugnyar die Casa Austria eröffnet, einen zusätzlichen modernen Gästehaus-Trakt. „Das ist ein unerhört komplizierte Job, er muss Hotelier sein, er ist Seelsorger, er ist Fremdenführer, er ist Baumeister, weil die Anlage auch ausgebaut wurde. Und er hat sich, glaube ich, in allen diesen Punkten ganz wunderbar bewährt“, so der langjährige ORF-Korrespondent Ben Segenreich.

„Wichtiger Botschafter“

Viele der Gäste bezeichnen Bugnyar als „wichtigen Botschafter Österreichs“ und als „Brückenbauer zwischen dem Heiligen Land, Österreich und Europa“ – so etwa Daniele Epstein: Sie führt deutschsprachige Besuchergruppen durch die Altstadt von Jerusalem. Verfassungsministerin Edtstadler betonte, was Bugnyar während seiner Zeit in Jerusalem alles geschaffen habe.