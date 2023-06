Feuerwehren sorgen für Waldbrände vor

Mit den Stützpunkten soll auf die durch Klimawandel und Trockenheit steigende Zahl an Brandeinsätzen reagiert werden. Die Unwetter der vergangenen Tage, die vor allem die Feuerwehren aus dem Bezirk Neusiedl am See intensiv beschäftigt haben, hätten gezeigt, dass „Wetterphänomene etwas sind, mit dem wir alle kämpfen“, so der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz. Neben derartigen Starkregenereignissen würden aber auch die Trockenperioden mehr, in denen es leicht zu Brandeinsätzen kommen könne.

ORF

Stützpunkte mit entsprechender Ausrüstung

Die 40 aktiven Stützpunkte zur Vegetationsbrandbekämpfung, die im gesamten Burgenland verteilt sind, erhalten unter anderem Werkzeug, Druckschläuche, Waldbrandschläuche, Löschrucksäcke, Schwerlast-Transportrucksäcke und eine Transportbox. Sie sollen die Löscharbeiten an Ort und Stelle in Angriff nehmen, während die 20 unterstützenden Einheiten sich um das Löschwassermanagement kümmern und bei Bedarf zusätzliche Einsatzkräfte und Ausrüstung zur Verfügung stellen, erläuterte Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Nakovich.

ORF

Das Brandbekämpfungskonzept wird vom Land Burgenland finanziell unterstützt. Geld kommt zum Teil aus dem burgenländischen Katastrophenschutzplan. Man nehme in den nächsten Jahren 20 Millionen Euro in die Hand, um hier breit aufgestellt zu sein, so Dorner. Denn nur so könnten die Männer und Frauen und auch die Jugendlichen dementsprechend in die Einsätze gehen.

2.000 Feuerwehrmitglieder werden geschult

Mit der neuen Ausrüstung geht auch ein Schulungskonzept einher. Rund 2.000 Feuerwehrmitgliedern müssen die Geräte und ihre Handhabung nähergebracht werden, sagte Schulleiter Philipp Werderitsch. Die Bezirksausbilder seien bereits geschult worden. Sie sollen das Wissen nun in ihren Bezirken weitergeben. Zusätzlich gibt es auch online eine Lernplattform. Die Ausbildung für Einsatzleiter, die die Stützpunkte bei Bränden koordinieren, startet mit dem kommenden Wintersemester.