Nova Rock: Polizei zieht positive Bilanz

Rund 200.000 Menschen haben das Nova Rock in diesem Jahr besucht. Aber sowohl bei der An- und der Abreise, als auch während des Festivals, sei alles ziemlich reibungslos verlaufen, hieß es am Montag von der Polizei. Dafür haben mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten täglich gesorgt, hinzu kommt das gesamte Sicherheitspersonal. Auch eine eigenen Polizeiinspektion ist auf dem Gelände eingerichtet worden, um den Besucherinnen und Besuchern rasch helfen zu können.

Besucherinnen und Besucher diszipliniert

Während des Festivals hat es 95 Anzeigen wegen Diebstahls gegeben und weitere 42 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz. Abgesehen davon sei es aber zu keinen größeren Straftaten gekommen, hieß es vom polizeilichen Einsatzleiter Thomas Peck. Das sei laut ihm auch den disziplinierten Besucherinnen und Besuchern zu verdanken.

Bei Verkehrskontrollen, im Zuge des Nova Rocks, sind weitere 35 Lenker entweder alkoholisiert oder unter Suchtmitteleinfluss aufgehalten worden.