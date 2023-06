MSV 2020: Emotionale Rückkehr ins Pappelstadion

Emotionen, viele Besucher und vor allem der Fußball erweckten das Pappelstadion exakt 1076 Tage nach dem letzten Bundesligaspiel wieder zum Leben. Vieles ist heute anders, was bleibt sind Erinnerungen: An fanatische Gästefans, an Auf- und Abstiege, an Zeiten, in denen der SVM Massen begeistert hat.

ORF

„Ich geh seit dem 46’er Jahr in Mattersburg am Fußballplatz. Wir haben schon sehr große Euphorie, wir haben schon viel erlebt. Der ganze Aufstieg bis in die Bundesliga. Das ist so einer kleinen Stadt noch nie gelungen. 17.000 haben wir gehabt gegen Rapid, das war das Höchste. Ich glaub nicht, dass das noch zum Toppen geht. Ich erlebe es nicht mehr“, sagt etwa der treue Langzeitfan Ernst Schiebendrein aus Walbersdorf.

Alois Höller: Kribbeln bei der Fahrt zum Stadion

Es war die Rückkehr ins Herz der Stadt, auf die der MSV nach Jahren in der Fußballakademie am Stadtrand lange gewartet hat. Das spiegelte auch der Andrang wieder. Mehr als 1.000 Menschen sind gekommen. Unter ihnen auch Alois Höller. Er erzielte hier im Sommer 2020 das letzte Bundesligator des SV Mattersburg. „Beim Herfahren hab ich schon gemerkt, wie so eine Schlange an der Kassa gestanden ist. Da hat es so richtig gekribbelt, und es sind alte Gefühle hochgekommen. Es ist wirklich leiwand und toll, dass da wieder Fußball gespielt wird“, so Alois Höller.

MSV 2020-Fans über die Rückkehr in die alte Heimat

Und es werden auch wieder Tore geschossen. Erion Berdinay ist es, dem in Minute 27 das geschichtsträchtige 1:0 für den MSV gelingt. „Für mich als Mattersburger ist das ein unglaubliches Gefühl. Vor so vielen Leuten spielt man nicht oft und es ist ein Traum einfach hier einmal spielen zu können und das erste Tor zu schießen. Unglaublich“, so Erion Berdinay.

Trainer Kühbauer: „Wie im Märchen“

Der MSV gewann das Spiel gegen Kobersdorf am Ende mit 3:0. Es ist das Sahnehäubchen einer souveränen Saison, an deren Ende der verdiente Aufstieg in die 2. Liga Mitte steht. „Das ist wie im Märchen. Vor der Saison haben wir uns das gewünscht, dass es so kommen könnte. Und dass es so gekommen ist, war ein Wahnsinn“, so Trainer Josef Kühbauer. „Ich glaube hier wächst etwas Einzigartiges und ein Wunsch ist es, dass wir in einigen Jahren wieder die Nummer eins im Burgenland werden. Für das kämpfen wir, und auf das freuen wir uns auch“, ergänzt der MSV 2020-Vorstandsvorsitzende Manfred Strodl.

Wohin die Reise den MSV in den kommenden Jahren auch führen wird: Ausgangspunkt ist jetzt also wieder das Pappelstadion. Im Herbst möchte der Verein dann auch eine ganz offizielle Eröffnungsfeier veranstalten. „Wir würden gerne ein Nachwuchsturnier machen. Für die Kampfmannschaft wäre es schön, einen Spitzenklub aus der Bundesliga zu bekommen, um wieder über tausend Zuschauer ins Stadion zu locken“, so MSV 2020-Obmann Strodl. Bis dahin soll es dann auch wieder Stadionsitze geben, die derzeit noch fehlen. Irgendwann wird dann im Pappelstadion vielleicht sogar wieder Bundesliga gespielt. Manche Fans des MSV träumen jedenfalls davon.