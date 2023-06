Erste Klima.Fit.Woche im Naturpark Rosalia-Kogelberg

Das Ziel der Klima.Fit.Woche ist es, Kindern und Jugendlichen die Themen Naturschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ins Bewusstsein zu rücken. Für Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) ist es wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche schon in jungen Jahren dafür interessieren.

Bgld. Landesmedienservice

„Wenn es in einem jungen Alter schon selbstverständlich ist, sich für diese Themen zu interessieren und ein nachhaltiges Verhalten an den Tag zu legen, dann ist es im Erwachsenenalter eine Selbstverständlichkeit. Und letztendlich sind Kinder und Jugendliche auch ganz wesentliche Multiplikatoren in die Familien hinein. Die Eltern überlegen sich zweimal, ob sie richtig Müll trennen, wenn das Kind sie darauf hinweist“, so Eisenkopf.

Unterschiedliche Stationen

Die Kinder und Jugendlichen werden mehrere Stationen absolvieren, die auf unterschiedliche Alterskategorien ausgelegt sind. „Was für einen Kleinen jetzt sehr spielerisch geschehen muss, muss jetzt für den Größeren schon eher wissenschaftlerisch und ‚forscherisch‘ passieren. Die kritische Auseinandersetzung ist ganz wichtig. Dieses selber hinterfragen dürfen und sich mit Etwas auseinandersetzen, das ist bei diesen Stationen besonders wichtig“, sagt Marlene Hrabanek-Bunyai, Geschäftsführerin des Naturparks. Es werden insgesamt 1500 Besucherinnen und Besucher erwartet.