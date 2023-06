Vatertag: Plötzlich Papa durch Pflegschaft

Seit einem Monat sorgt der vierjährige Filip für frischen Wind im Leben des Schachendorfers Martin Omischl. „Ich wollte immer schon Kinder, aber biologisch hab ich gewusst, dass das bei mir nix wird. Dann hab ich das eigentlich schon aufgegeben. Ich bin Lehrer und bei mir in der Schule haben drei Single-Mamas erzählt, dass sie ein Pflegekind nehmen. Und die haben gesagt, wenn wir das können, kannst du das sicher auch“, so Omischl.

ORF

Martin hat für Filip die Pflegschaft übernommen. Diese kann in Österreich in akuten Krisensituationen für kurze Zeit, oder bis zur Volljährigkeit übernommen werden. „Es war keine Kindesabnahme vom Gericht, sondern seine Mama war überfordert und hat gesagt, sie kann nicht. Sie hat dann mich ausgesucht, dass ich mich um ihn kümmern soll“, erklärt der Neo-Vater.

„Das Leben ist einfach viel schöner“

Omischls Leben hat sich seither auf den Kopf gestellt: „Es ist überhaupt nichts mehr wie früher. Früher war ich in Wien und konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Ich musste niemandem Rechenschaft ablegen. Aber jetzt ist plötzlich so ein kleiner Schlumpf da. Mein Haus ist nicht mehr so sauber, es ist manchmal ein wenig Unordnung da und schmutzig, weil der Kleine überall reingreift. Aber das Leben ist einfach viel schöner“, so Omischl.

Meinungsumfrage über die heutige Rolle von Vätern in der Gesellschaft

Unterstützung kommt von der ganzen Familie – und von der ganzen Ortschaft. „Das Umfeld ist sehr wichtig. Ich muss dazusagen, ich hab die Situation mit den Eltern besprochen. Erst nachdem ich ihre Zusage zur Unterstützung bekommen habe, habe ich mich fix zu dem Schritt entschlossen. Ohne Familie wäre das nicht möglich“, so Omischl. Als alleinerziehender Mann ein Pflegekind aufzunehmen, entspricht bestimmt nicht der Norm. Das klassische Familienbild ist längst nicht mehr wie anno dazumal. Umso mehr ist der Vatertag für Martin Omischl etwas ganz Besonderes.