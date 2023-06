Parndorf: Auspumparbeiten nach dem Unwetter

Mittlerweile beruhige sich die Lage in Parndorf wieder einigermaßen, heißt es dazu vom Einsatzleiter Manuel Samwald von der Feuerwehr Parndorf. „Das Hauptproblem ist, dass wir durch die Regenfälle einen so hohen Grundwasserspiegel gehabt haben, dass es uns in ganz Parndorf die Becken gefüllt hat. In vielen Kellern hat sich das Wasser vom Boden aus reingedrückt. Wir haben dann Erstmaßnahmen ergriffen und die Becken ausgepumpt“, so Samwald.

Fotostrecke mit 19 Bildern APA/FF PARNDORF ORF/Thomas Prunner ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF APA/FF PARNDORF ORF ORF APA/FF PARNDORF ORF ORF ORF

Nun müsse man abwarten, ob das Wasser in den Becken abfließen kann. „Wenn das Wasser steigen sollte, müssen wir weiterpumpen. Dann würde das bedeuten, dass der Grundwasserspiegel viel zu hoch ist. Wenn das Becken aber nicht mehr steigen sollte, dann brauchen wir keine weiteren Maßnahmen mehr für das Grundwasser machen“, so Samwald. Die Feuerwehr Parndorf steht seit Dienstag im Dauereinsatz – mehr dazu in Erneut Unwetter im Burgenland. Insgesamt 18 Feuerwehren waren bzw. sind diese Woche laut Einsatzleiter Samwald abwechselnd im Einsatz.

Ausrücken mussten freiwillige Helfer am Sonntag in der Früh bzw. am Vormittag auch in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See). Grund war laut LSZ ein lokales Gewitter, das vereinzelte Einsätze für Pumparbeiten zur Folge hatte.