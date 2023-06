Burgenlandliga: Güssing, Andau und Markt Allhau steigen ab

In der letzten Runde am Samstag wurde Markt Allhau ein Selbstfaller zum Verhängnis: Der UFC verliert beim bereits feststehenden Absteiger Güssing 2:4. Die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt konnte hingegen gewinnen: Schattendorf siegte in St. Margarethen mit 3:2, Rudersdorf setzte sich in Deutschkreutz mit 2:1 durch. Andau gewann gegen Meister Oberwart überraschend 2:1.

Pinkafeld schafft durch ein 2:2 gegen Horitschon nicht mehr den Sprung auf Platz drei. Den dritten Platz sicherte sich Ritzing dank eines 4:1-Sieges in Kohfidisch. Am Sonntag wird die Saison abgeschlossen, Vizemeister Parndorf trifft im letzten Spiel auf Bad Sauerbrunn. In der kommenden Saison wollen dann Halbturn, Marz und die Spielgemeinschaft Edelserpentin aus Stuben/Bernstein die Liga bereichern.