Liszt Festival: Pratscher und Revich begeistern

Zu hören gab es einen bunten musikalischen Mix der von Franz Liszt, über Leonard Bernstein bis hin zu Operettenmelodien reichte. Den Klavierpart übernahm Pianistin Kristin Okerlund. Für Pratscher war der Auftritt am Freitag ihr Liszt-Festival-Debüt.

Ausschnitt aus dem Eröffnungskonzert

Pratscher: „Begeistert und verzaubert“

Die zwei Musikerinnen und der Musiker betonten das harmonische Miteinander. „Ich bin begeistert und verzaubert von diesem Abend, mit so tollen Künstlern wie Yury Revich und Kristin Okerlund in diesem fantastischen Saal zu singen“, schwärmte Pratscher. Sie habe diese Liszt-Lieder bisher alle mit Sängern gespielt, aber noch nie vorher mit Geige, sagte Okerlund: „Ich finde, es ergibt eine ganz andere Dimension dazu.“

„The Chamber Poem für Franz Liszt“ (Ausschnitt)

Uraufführung von Revich’ Hommage an Liszt

Geigenvirtuose Revich hatte für den Abend eine besondere Hommage an Franz Liszt im Programm: seine Komposition „The Chamber Poem for Franz Liszt“. „Heute war eine Uraufführung von meinem Stück, ich hab’ das extra für das Konzert heute komponiert“, erzählte Revich, der auch die Energie und das tolle Publikum lobte.

ORF

Kutrowatz: „Herz, was willst du mehr“

Festival-Intendamt Eduard Kutrowatz war mit dem Auftakt zum Festival sehr zufrieden: „Wenn ein Konzert so aufgeht, dass Stimme, Violine und Klavier in solch einem Einklang verschmelzen und das Publikum begeistert ist – Herz, was willst du mehr.“

ORF

Kostenlose Führungen für KonzertbesucherInnen

Das Liszt Festival Raiding dauert bis 25. Juni. Zusätzlich zu den Samstag-Konzerten am 10., 17. und 24. Juni werden den KonzertbesucherInnen kostenlose Führungen durch den neuen Skulpturenpark geboten. Die Führungen finden jeweils um 18.30 Uhr statt und werden von Kuratorin Ursula Tuczka vom Metropolitain Art Club geleitet.