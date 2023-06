Pannonische Tafel jetzt auch in Oberwart

Der neue Standort in Oberwart hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Er stand seit vier Jahren leer, einst war darin ein Kino beheimatet, dann ein Schuhgeschäft, ein Elektrofachhandel und vor dem Leerstand ein Wettlokal. Bei der nunmehrigen Eröffnung der Pannonischen Tafel wurde mit viel Herzlichkeit gefeiert. Das sogenannte „Wohnzimmer“ wurde dabei auch gleich von vielen als gemütlicher Aufenthaltsort genutzt.

„Wohnzimmer“, Marktplatz und Veranstaltungsbereich

„Zum einen haben wir eben das Wohnzimmer, in das jeder kommen und sich bei einem Tee oder Kaffee entspannen kann und von geretteten Lebensmittel kosten kann. Dann gibt es noch den ‚Second Chance Marktplatz‘, wo wir diverse gespendete Artikel umverteilen. Und dann gibt es noch den Veranstaltungsbereich, wo jeder selbst Veranstaltungen durchführen kann – von der Party bis zum Workshop“, erklärte Andrea Roschek, Obfrau der Pannonischen Tafel.

Die gesamte Einrichtung des großzügigen Geschäftslokals besteht aus Spenden. In Summe wurden nur 2.500 Euro ausgegeben. Auch der Vermieter Christian Tyl kommt der Tafel entgegen – aus Überzeugung, weil er sich früher ebenfalls ehrenamtlich sozial engagiert hat. „Ich habe durch dieses Ehrenamt gelernt – damals war ich selbst auch in einer Krise – wie ich da wieder herauskomme. Und das ist meine Motivation, hier etwas Gutes zu tun“, so Tyl. „Momentan zahlen wir für die nächsten vier Monate die Hälfte der Miete, das sind 1.000 Euro. Inklusive Stromkosten müssen wir gut mit 2.500 Euro rechnen“, so Roschek.

Stadtgemeinde sichert Unterstützung zu

Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) sicherte der Pannonischen Tafel bei der Eröffnungsfeier die Unterstützung der Gemeinde zu. „Bei so einer Einrichtung ist es wichtig, dass wir über alle Parteigrenzen hinweg helfen. Sollte es wirklich notwendig sein, werden wir auch finanziell unterstützen“, so Rosner.

Anders als in Eisenstadt oder Stoob bietet man hier keine Lebensmittelausgabe. Auf die Frage, warum in Oberwart ein Standort der Pannonischen Tafel eröffnet wurde, obwohl es hier einen Carla-Laden und einen Sozialmarkt gibt, antwortet Andrea Roschek: „Ich glaube, dass hier der Begegnungsort ganz wichtig ist. Es geht weniger um den Marktplatz, sondern um den Ort, um die Begegnung“. Eine Konsumationspflicht gebe es dabei nicht, so Roschek.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht

Die Tafel in Oberwart hat vorerst Mittwoch, Freitag und Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Nächstes Wochenende öffnet ein weiterer Standort in Oberpullendorf, weil jener in Stoob-Süd mittelfristig (bis Ende 2024) schließt. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden daher gern willkommen geheißen, hieß es bei der Eröffnungsfeier in Oberwart. Die Pannonische Tafel hat derzeit insgesamt 127 ehrenamtliche MitarbeiterInnen.