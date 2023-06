Raiffeisen: Bilanz nach schwierigem Jahr

Die Bilanzsumme der Raiffeisenlandesbank Burgenland betrug im Jahr 2021 noch 4,48 Milliarden Euro. Im Vorjahr lag sie bei 4,73 Milliarden Euro. Ein Plus von rund 5,8 Prozent. Ebenfalls gestiegen sind – trotz steigender Preise – auch die Einlagen der Kunden. Hier gab es ein Plus von fast elf Prozent. Gemeinsam mit den Kunden sei man gut durch ein schwieriges Jahr gekommen, bilanzierte Generaldirektor Rudolf Könighofer.

ORF

Digitaler Bereich für Kunden wesentlich

80 Standorte hat die Bankengruppe im Land, trotz mehrerer Filialschließungen in den vergangenen Jahren. Die Entwicklung des Bankgeschäfts werde immer mehr in Richtung Digitalisierung gehen, so Vorstandsdirektor Rudolf Suttner. Neben den immer größer werdenden digitalen Angeboten rund um das Konto, oder den Bereich Kredite, sei weiterhin das „Electronic Banking“ wesentlich für die Kunden, so Suttner. „Denn das ist das Steuerungselement, wo sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche, jederzeit ihre Bankgeschäfte erledigen können“.

ORF

Ziel der Raiffeisenlandesbank Burgenland für das heurige Jahr ist es die Marktanteile weiter auszubauen, sowohl bei den Privatkunden als auch bei den Firmenkunden. Die Raiffeisenlandesbank Burgenland hat aktuell 53.000 Kunden, 49.000 davon privat, 4.000 sind Firmenkunden.