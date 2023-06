Raphael Pallitsch: Bestleistung und Sieg

Seit seinem Comeback konzentriert sich Raphael Pallitsch auf 1.500-Meter-Strecke. Der 33-jährige drückte bereits im Vorjahr seine Bestzeit auf unter 3:41 Minuten. Der Auftritt in Budapest ließ Pallitsch in neue Sphären vorstoßen. Der Oggauer gewann in 3:38,19 Minuten und verbesserte seine Bestmarke um fast zweieinhalb Sekunden. „Ich bin so glücklich, weil es nach der Hallensaison nie ganz klar ist, wo man steht. Das war jetzt das erste Rennen in der Freiluftsaison und das mit einem Sieg und einer persönlichen Bestleistung gleich zu beenden ist wirklich unglaublich“, so Pallitsch. Er holte sich damit sehr viel Motivation für die schwierige Olympia-Qualifikation.

Burgenländische Top-Leistungen auch in St. Pölten

Starke burgenländische Leistungen gab es auch beim Meeting in St. Pölten. Adam Wiener vom ATS Pinkafeld gewann das Speerwerfen der Männer. Die 17-jährige Marie Glaser stellte über 1500 Meter einen burgenländischen Unter23-Rekord auf und wurde Siebente. Das Highlight des Meetings in St. Pölten war der 100 Meter Lauf der Männer. Markus Fuchs brach den seit 1988 bestehenden österreichischen Rekord und stellte eine neue Bestmarke von 10,08 Sekunden auf.