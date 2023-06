Aufgrund der Unwetter, der anhaltenden Regenfälle und schweren Überschwemmungen seien seit Dienstag zahlreiche Feuerwehren in vielen Gemeinden im Einsatz gestanden, erinnerte das Landesmedienservice Burgenland in der Aussendung. Allein am Mittwoch seien 29 Wehren gefordert gewesen.

Den Feuerwehren dankte Doskozil ebenso wie dem Bundesheer für den Einsatz von Pionieren in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See). Es sei jetzt wichtig, dass „Geschädigten möglichst rasch geholfen wird“, so Doskozil.