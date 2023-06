Elf burgenländische Athleten treten bei Special Olympics an

Acht Sportlerinnen und Sportler und drei Betreuer aus dem Burgenland werden bei den Spielen in Berlin dabei sein. Die Vorbereitung ist aus Sicht von Cheftrainer Sebastian Koller optimal verlaufen. „Wir trainieren seit Jahren regelmäßig meistens auf der Leichtathletikbahn in Pinkafeld. Die Sportler und Sportlerin sind topmotiviert und immer vollgas dabei. Es läuft super“, so Koller.

ORF

Das Burgenland ist in den Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Bowling und dem Powerlifting – einer besonderen Form des Gewichthebens – vertreten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen vom Team Dornau und von Pro Mente Kohfidisch. Für die meisten ist es die erste Teilnahme an den Weltspielen. Ein erfahrener Betreuer wie Ernst Lueger kann da in entscheidenden Momenten für die nötige Ruhe sorgen. „In Berlin zu sein, das ist eine weite Reise. Da gehört schon Erfahrung dazu und das ist ein Riesenvorteil für uns“, so Lueger.

ORF

Die Abreise der burgenländischen Sportlerinnen und Sportler erfolgt am Montag. Die Eröffnung erfolgt Samstag in einer Woche. Die Special Olympics-Weltspiele finden alle vier Jahre statt. Es sind die Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit mentaler Beeinträchtigung.