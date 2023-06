Eisenstadt Schauplatz von Filmfestival

51 Filme wurden eingereicht. Sie sind in den kommenden Tagen auch öffentlich zu sehen. 600 Mitglieder hat der Verband Österreichischer Filmautoren (VÖFA). Ihre Leidenschaft ist es mit der Kamera und am Schnittplatz selbst kreativ zu sein. Bei der Staatsmeisterschaft in Eisenstadt sieht das Publikum Dokus, Trickfilme und Spielfilme. „Das ist die einzige Möglichkeit sich aus ganz Österreich zu treffen und auszutauschen“, so Peter Glatzl, Präsident des VÖFA.

ORF

Große Bandbreite

Die riesige Bandbreite der Themen richtet sich vor allem nach den eigenen Interessen der Teilnehmer. Was die nicht-kommerziellen Filmschaffenden vereint, ist die Leidenschaft. „Den Filmklub gibt es seit 66 Jahren – jeden Dienstag um 19.00 Uhr. Insgesamt waren das bisher also 3.000 Vorstellungen, 3.000 Abende. Es gibt keine Wiederholungen und reiches Publikumsinteresse in Kapfenberg, weil wir eine filmverrückte Stadt sind“, so Günther Agath, Obmann des Filmklubs Kapfenberg.

ORF

Internationale Jury bestimmt Staatsmeister

Eine international besetzte Jury bestimmt den Staatsmeister und die Filmpreise. Seit zwei Jahren widmet sich der burgenländische Fotoclub Lichtclique auch dem bewegten Bild. Dass das Festival im Haus der Begegnung im Burgenland stattfindet, freut einige. „Für die Diözese, das Haus der Begegnung und das Bildungszentrum hier, ist das eine riesige Chance aufzuzeigen, wie wichtig dieser Bereich für die Kirche und die Menschen ist“, sagte Nora Demattio, Leiterin des Bereichs Diözesane Medien.

ORF

Die Veranstaltung habe eine entsprechende Bedeutung für die burgenländische Filmszene, meinte auch Helmut Schwarz, Obmann des Vereins Lichtclique. „Eine Bedeutung, die es vorher – zumindest im Verband – so gut wie nicht gegeben hat“, so Schwarz. Wenn am Samstag die Sieger verkündet werden, steht fest, wer heuer zur Weltmeisterschaft nach Italien fährt.