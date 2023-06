Starke Regenfälle sorgen für Überschwemmungen

Ein starkes Unwetter mit enormen Regenmengen traf heute am Nachmittag den Bezirk Güssing und forderte zahlreiche Feuerwehren. Besonders betroffen waren die Gemeinden Olbendorf, Rauchwart und Bocksdorf.

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren

Am schlimmsten betroffen war die Gemeinde Olbendorf. Die erste Alarmierung erfolgte für die ortsansässige Feuerwehr kurz vor 17 Uhr. Insgesamt gab es 17 Einsätze in der 1.500 Einwohner Gemeinde. Einige Keller mussten ausgepumpt sowie Verkehrswege und Durchlässe freigemacht werden, hieß es vom Landesfeuerwehrverband am Dienstagabend.

Am Abend verlagerten sich die Regenschauer ins Nordburgenland. Besonders betroffen waren die Ortschaften Neusiedl, Parndorf, Gols und Weiden, nicht notwendig war aber ein Einsatz am Nova Rock Festivalgelände in Nickelsdorf. Gegen 20:00 gab es rund 160 Einsätze in insgesamt 30 burgenländischen Gemeinden.