Landeshauptleute-Konferenz: Gäste treffen in Andau ein

Das Treffen der Länderchefs findet im Scheiblhofer Resort im Seewinkel statt. Nach einem Gruppenfoto am Mittwoch um kurz vor neun Uhr ist nach der Tagung für zwölf Uhr eine Pressekonferenz angesetzt, mit Doskozil und weiteren Mitgliedern der LH-Konferenz.

Eintreffen der Landeshauptleute

Ludwig: „Wird kein klärendes Gespräch brauchen“

Landeshauptmann Doskozil trifft im Rahmen der LH-Konferenz auch auf seine Parteikollegen Peter Kaiser (Kärnten) und Michael Ludwig (Wien). Ludwig stellte allerdings gleich beim Eintreffen am Dienstag klar, dass es zwischen ihm und Doskozil nach der Debatte um den SPÖ-Vorsitz kein klärendes Gespräch brauche. „Es gibt einen neuen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ. Ich bin überzeugt, dass jetzt alle an einem Strang ziehen werden, um die vergangenen Wochen und Monate vergessen zu lassen“, so der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig.

ORF/Spieß

Ludwig hofft, dass Doskozil in Zukunft verstärkt vom Burgenland aus die Bundespartei unterstützt. Er verstehe, dass Doskozil Zeit brauche, um die Situation zu verarbeiten und man müsse ihm Zeit geben, damit umzugehen. Es werde in den nächsten Tag Gelegenheit geben, alles Weitere zu besprechen, so Ludwig.

Bürgermeister Michael Ludwig im Interview

Finanzausgleich großes Thema

Ein wichtiger Punkt der LH-Konferenz ist der Finanzausglich. Die Finanzreferenten der Länder hatten sich Anfang Mai getroffen und vom Bund mehr Tempo bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich und den damit verbunden Reformen in den Bereichen Gesundheit und Pflege gefordert. Um die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, brauche es einen neuen Verteilungsschlüssel zugunsten der Länder und Gemeinden, drängten die Ländervertreter – mehr dazu in Finanzausgleich: Länder drängen Bund zu Reformen.