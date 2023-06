Politik

Landeshauptleute treffen in Andau zusammen

Das Abstimmungsdebakel in der SPÖ überstrahlt am Dienstag alle innenpolitischen Termine. Das gilt auch für die am Abend in Andau (Bezirk Neusiedl am See) beginnende Landeshauptleutekonferenz. Unter diesem Titel treffen einander die Länderchefs zweimal im Jahr, um aktuelle politische Themen zu besprechen.