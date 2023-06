Ymsen für Orientierungslauf-WM qualifiziert

„Es freut mich natürlich sehr, dass ich mir vorzeitig mein WM-Ticket über die Mitteldistanz sichern konnte. Beide Läufe waren wirklich gut und körperlich fühlt es sich von Woche zu Woche besser an. Sehr erfreulich für mich war, dass der Abstand zur Spitze, weil ja auch die anderen Nationen Quali-Läufe hatten, relativ gering war. Vor allem beim gestrigen Lauf hat nicht viel zu den Allerbesten aus Schweden gefehlt“, so Ymsen im Interview.

Für Ymsen wird es die 18. WM Teilnahme. Sie findet in der Nähe von Flims in der Schweiz statt. Am Dienstag findet in der Schweiz noch ein Wettkampf über die Langdistanz statt. Auch hier geht es um einen WM-Startplatz.