Sonnenhof: Bisher 6.200 Tiere aufgenommen

Der Sonnenhof stehe für nachhaltigen und modernen Tierschutz mit hoher Qualität, sagte die für Tierschutz zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf bei der Jubiläumsfeier: „Die untergebrachten Tiere genießen während des Aufenthaltes im Sonnenhof bestmögliche Pflege, ärztliche Betreuung und eine artgerechte Haltung.“

ORF

Rund 3.700 Tiere vermittelt

Seit 2012 seien im Sonnenhof 5.500 Tiere aufgenommen worden, so Geschäftsführer Wolfgang Böck. Wenn man die kurzfristig vorübergehenden untergebrachten Tiere mit einrechne, seien es rund 6.200 Tiere gewesen, die in den vergangenen Jahren im Sonnenhof betreut worden seien. Rund 1.000 Hunde, 2.500 Katzen sowie 200 Kleintiere seien an tierliebende Besitzerinnen und Besitzer erfolgreich vermittelt worden. Darüber hinaus seien 500 Hunde, 150 Katzen und 50 Kleintiere vom Team des Sonnenhofes wieder mit ihren Besitzerinnen oder Besitzern zusammengeführt worden, so Böck.

Verwahrungsverträge mit Tierschutzvereinen

Neben dem Tierschutzhaus Sonnenhof hat das Land Burgenland auch Verwahrungsverträge mit Tierschutzvereinen oder gewerblichen Tierhaltungen. Sollte das Tierschutzhaus keine freien Kapazitäten aufweisen können, ist laut Eisenkopf dafür gesorgt, dass herrenlose Tiere versorgt und untergebracht werden. Es gibt auch die Möglichkeit, Wildtiere oder Tiere, deren Unterbringung im Landestierheim nicht möglich ist, tierschutzkonform unterzubringen.