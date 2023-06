SPÖ entscheidet über neuen Parteichef

Ob Doskozil oder Babler künftig die SPÖ-Bundespartei führen wird, entscheiden prinzipiell die 609 Delegierten, 47 von ihnen sind aus dem Burgenland. Wie viele der Delegierten tatsächlich zum Parteitag nach Linz kommen werden, steht noch nicht fest. Die scheidende SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner etwa hat bereits angekündigt, dem Showdown in Linz fernbleiben zu wollen. Sollte es bei der Abstimmung einen Gleichstand geben, ist ein neuerlicher Wahlgang vorgesehen und wenn auch dann keiner der Kandidaten eine Mehrheit hat, entscheidet das Los – mehr dazu auch in news.ORF.at .

ORF

Doskozil selbst gibt sich am Tag vor der Wahl entspannt. „Ich sehe das ganze sehr locker und bin nicht so angespannt, wie man vielleicht vermuten würde. Das gilt für mich bei jeder Wahl, auch wenn das eine Landtagswahl ist, eine Nationalratswahl oder früher eine Gemeinderatswahl war. Auch das ist eine Wahl. In Wirklichkeit, und das muss man akzeptieren, hat der Wähler recht. Und auch morgen wird der Wähler recht haben, und auch morgen werden wir das akzeptieren müssen. Und das ist gut so“, so Doskozil.

45 Minuten Redezeit pro Kandidat

Die beiden Kandidaten haben auf dem Parteitag noch je 45 Minuten Zeit, um Unentschlossene zu überzeugen. Doskozil ist als erster an der Reihe. Wer in dem schon Monate dauernden internen Machtkampf die Nase vorn haben wird, ist noch ungewiss, die Lager sind gespalten, nicht alle SPÖ-Teilorganisationen haben sich vor dem Parteitag öffentlich deklariert. Für Doskozil haben sich einige Bundesländer bereits klar ausgesprochen, Jugendorganisationen und SPÖ-Frauen stehen eher auf Seite Bablers.

ORF

Der Weg zum außerordentlichen Parteitag war ein weiter: Zuerst gab es jahrelange Meinungsverschiedenheiten zwischen Doskozil und Rendi-Wagner, dann die Bewerbung von Doskozil als SPÖ-Vorsitzender, die Mitgliederbefragung, langes Warten auf das Ergebnis und dann stundenlange Diskussionen über die weitere Vorgangsweise am Tag danach in Parteivorstand und Präsidium. Letztendlich entschied man sich für die Kampfabstimmung am Parteitag. Dieser beginnt um 10.00 Uhr.