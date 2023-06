Nentwich-Übernahme: Ende einer Ära

Die Buchhandlung Nentwich in der Eisenstädter Fußgängerzone ist seit 1866 – mit wechselnden Standorten – in der Stadt vertreten. Mit 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf drei Etagen ist der Betrieb die größte Buchhandlung des Landes. Seit 33 Jahren ist Norbert Lattner in dem Familienbetrieb tätig, mehr als 20 Jahre davon als Chef. Zum jetzigen Verkauf haben ihn persönliche Gründe bewogen.

„Die Belastung aus der Corona-Zeit schwingt da schon auch noch nach für uns. Die Zeit haben wir sehr gut gemeistert. Unser persönlicher Einsatz war unglaublich, sowohl von meiner Frau und mir, als auch von den Mitarbeitern. Das sitzt immer noch ein bisschen in den Knochen“, so Norbert Lattner.

Kompetenz gesichert: Das Personal wird übernommen

Zum Verkaufspreis will Lattner nichts sagen. Einer der wichtigsten Punkte in den Verhandlungen mit Thalia sei die Zukunft der 16 Mitarbeiter gewesen. „Mein Team bleibt da. Es bleiben alle Mitarbeiter da. Meine Mitarbeiter haben alle eine Beschäftigungsgarantie. Somit wird sich, was Ansprechpersonen betrifft, für unsere langjährigen und treuen Kunden in Zukunft auch nichts ändern“, so Lattner.

Die Übernahme durch Thalia ab 20. Juli hat sich nach der Bekanntgabe am Donnerstag wie ein Lauffeuer unter den Kunden verbreitet – mehr dazu in Thalia übernimmt Traditionsbuchhandlung. Es gibt bereits zahlreiche Rückmeldungen. „Hunderte Whatsapp, hunderte eMails, Facebook – alles! Ich habe es zum Teil erst jetzt in der Früh gelesen. Ich habe gestern bis halb elf am Abend telefoniert. Die Rückmeldungen sind ausschließlich dankbar und positiv. Was sich die Leute heute bedankt haben für die letzten Jahre, das ist unpackbar“, so Lattner.

Neuer Filialleiter kündigt Spieleabteilung an

Der neue Eigentümer versichert, dass sich für die Kunden mit der Übernahme nicht ändern wird. „Für uns ist natürlich das Burgenland unheimlich interessant, da wir hier bisher noch nicht vertreten sind. Umso mehr freut es uns, auf diese Tradition halt auch aufzusetzen und da weiter zu laufen“, so Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann.

„Ein paar Sachen werden wir sicherlich mitbringen. Eines ist das Thema e-reading. Ich hab auch die Vorstellung, das Ganze um eine Spieleabteilung zu ergänzen. Ich glaube das kann Eisenstadt auf jeden Fall gebrauchen“, so der künftige Filialleiter Martin Sarazzin. Auf eines hat Lattner bei der Übernahme aber bestanden: Der Lieblingssessel seines elfährigen Sohnes muss auch künftig Teil des Geschäfts sein.