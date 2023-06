Kegel-WM: Burgenländer jubeln über Gold und Silber

Es ist die erfolgreichste Weltmeisterschaft in der Geschichte des Österreichischen Kegelverbands. Maßgeblichen Anteil daran hatten drei Burgenländer. Monika Nguyen holt mit der Damenmannschaft Silber und Roman Gerdenitsch und Martin Janits mit dem Herren-Team Gold. „Wir haben uns das Minimalziel gesetzt, dass wir mit einer Medaille nachhause kommen. Dass es dann bis ganz nach Oben gerreicht hat, ist natürlich sensationell“, sagt Martin Janits, der im Finale gegen Deutschland mit 705 Kegeln Tagesbestleistung erzielte.

M. Janits

Für den Kleinwarasdorfer ist es der bislang größte Erfolg seiner Karriere. Bei seinen fünf WM-Teilnahmen ist bisher einmal Bronze herausgesprungen. Die Goldmedaille übertrifft alles und ist dementsprechend auch gebührend gefeiert worden. „Natürlich hat es das eine oder andere Feierbierchen gegeben, das gehört dazu. Es hat aber trotzdem ein paar Tage gedauert, das alles zu verarbeiten und zu realisieren“, so Janits.

Janits will Medaille bei Staatsmeisterschaft

Auf den Loorbeeren ausruhen möchte sich Janits jedenfalls nicht. Der Blick richtet sich langsam schon wieder nach vorne. „Ich sage vorsichtig: Warum muss es bei einer Mannschafts-WM-Medaille in Gold bleiben. In zwei Jahren ist wieder die Mannschafts-WM. Warum auch nicht den Titel verteidigen?“, so Janits. Schon übernächstes Wochenende ist Janits bei den Einzel-Staatsmeisterschaften in der Steiermark wieder am Start. Auch dort ist das Ziel eine Medaille.