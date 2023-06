Chronik

Weppersdorf: Brand in Einfamilienhaus

In Weppersdorf im Bezirk Oberpullendorf musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu Löscharbeiten ausrücken. In einem Einfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen – vermutlich bei Flämmarbeiten heißt es von der Feuerwehr.